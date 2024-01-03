Китай продолжает наращивать поставки станков для ВПК России: объемы выросли в десять раз

Китай продолжает поставлять России современные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), которые необходимы для военной промышленности. Экс-зампомощника торгового представителя США Эмили Килкриз пояснил, что США не ввело санкции на китайские компании, которые этим занимаются из-за опасений.

Китай наращивает экспорт в Россию

После 24 февраля 2022 года Китай нарастил поставки станков с ЧПУ в Россию в десять раз. Это оборудование позволяет быстро производить сложные компоненты из металла и других жестких материалов, что способствует оборонному производству врага.

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По информации из российских таможенных деклараций, в июльские китайские поставки станков были осуществлены на сумму 68 миллионов долларов. Для сравнения в феврале 2022 года были осуществлены аналогичные поставки всего на 6,5 миллиона долларов.

Пекин продолжает утверждать, что не поставляет летальное оружие России и не поддерживает военную агрессию. Оказалось, что поставки станков в июле составляли 57% всего российского импорта.

Китай и Россия разделяют одни и те же политические интересы, которые состоят в том, чтобы бросить вызов и противостоять США. Дело в том, что Россия отрезана от импорта европейской техники, у нее нет иного выбора, кроме как полагаться на Китай.

– сказал доцент Сингапурской школы международных исследований имени С. Раджаратнама Майкл Раска.

США уже вводил санкции на компании, поставлявшие России станки с ЧПУ. Однако принять подобные решения по Китаю страна не спешит, поскольку опасается, что так снизит эффективность таких мер в случае кризиса с Пекином.

Эта динамика чрезмерного использования очень волнует администрацию. Они знают, что эти санкции и экспортный контроль никогда не будут идеальными. И потому они действительно сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Россия может получить товары низкого качества.

– объяснил Эмили Килкриз.

Ранее Нидерланды наложили ограничения на экспорт оборудования компании ASML в Китай. Это ограничит доступ КНР к передовым технологиям.