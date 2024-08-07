Вино на 365 мільйонів доларів: до Росії завезли алкоголь через країни Балтії

Найбільше вина експортували до Росії у 2023 році Італія та Грузія. В основному трансфер лежав через країни Балтії.

Експорт вина в Росію

Обсяг експорту вина з Італії до Росії склав 171,5 мільйона доларів, а з Грузії – 168,3 мільйона доларів. Ці країни є найбільшими постачальниками цієї продукції в Росію.

Читайте також Єдине, що можуть придбати: росіяни почали скуповувати вживані китайські автомобілі

Великі обсяги вина до Росії надходять через країни Балтії. У 2023 році обсяг транзитних перевезень через Литву становив 211,4 мільйона доларів, а Латвію – 153,8 мільйона доларів.

Державна служба статистики торік Україна імпортувала з Італії вина на 72,4 мільйона доларів, а експортувала на 43,3 тисячі доларів, з Грузії – 15,8 мільйона доларів проти 4,2 тисячі доларів.