Ринок електромобілів в Україні встановив новий рекорд
- У серпні зафіксовано понад 7,9 тисяч реєстрацій BEV, із найбільшими показниками у Львівській та Київській областях, де переважають вживані авто.
- Популярність електромобілів зросла завдяки звільненню від ПДВ та акцизу, а також через підвищений попит на енергоефективний транспорт на фоні зростання цін на пальне.
Український ринок електромобілів продовжує демонструвати стабільне зростання. У серпні зафіксовано понад 7,9 тисяч реєстрацій BEV.
Українці відмовляються від авто на бензині?
Найбільші показники у Львівській та Київській областях. Переважають вживані авто, проте зростає інтерес і до нових моделей китайського виробництва, про це повідомляє 24 Канал з посиланняим на Укравтопром.
Найбільше нових реєстрацій зафіксували у:
- Львівській області – 1196 авто (з них 89% вживані),
- Києві – 959 авто (55% вживані),
- Київській області – 698 авто (68% вживані),
- Дніпропетровській області – 640 авто (71% вживані),
- Одеській області – 449 авто (69% вживані).
Які моделі авто купують найчастіше?
Серед нових електрокарів найчастіше реєстрували BYD Song Plus, за винятком Дніпропетровщини – там мешканці обирали HONDA e:NS1. У сегменті вживаних авто з-за кордону лідерство зберігає TESLA Model Y.
Загалом, за даними Інституту досліджень авторинку, якщо враховувати не лише легкові автомобілі, а й вантажівки та автобуси, то в серпні в Україні зареєстрували рекордні 11,5 тисяч транспортних засобів у сегменті електро. Це на 12,5% більше, ніж у липні, і на 22,5% більше, ніж за серпень 2024 року.
Чому зросла популярність електромобілів?
- У липні 2025 року було зареєстровано 9716 електрокарів, що стало історичним рекордом для країни. Це на 9,8% більше, ніж у червні, і на 41,1% більше, ніж у липні 2024 року.
- За даними Інституту досліджень авторинку, станом на кінець липня автопарк електромобілів в Україні (BEV) сягнув 178 тисяч одиниць.
- Серед причин такого зростання – звільнення електромобілів від ПДВ та акцизу, а також підвищений попит на енергоефективний транспорт через зростання цін на пальне.
- До слова, в Україні вже понад 9000 зарядних станцій, з них близько 2200 – швидкісні, згідно з даними PlugShare. Найшвидше інфраструктура розвивається в Києві, Львові, Харкові та Одесі.