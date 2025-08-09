Бум на електрокари в Україні: липень побив усі рекорди – найпопулярніші авто
- У липні 2025 року в Україні зареєстрували 9716 електроавтівок, що на 9,8% більше, ніж у червні, і на 41,1% більше, ніж у липні минулого року.
- Найпопулярніші бренди електромобілів: Tesla (19,9%), Nissan (19,4%), Volkswagen (12,8%).
Український ринок електромобілів встановив історичний рекорд. У липні 2025 року зареєстрували 9716 електроавтівок, що на 9,8% більше, ніж у червні, і на 41,1% більше, ніж у липні минулого року.
Чому електромобілі б'ють рекорди?
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку, передає 24 Канал. Аналітики назвали три головні причини стрімкого зростання, серед них: здорожчання пального на АЗС, загальне зростання популярності електромобілів і покращення моделей і зниження цін;
Зауважте. Після повернення ПДВ на розмитнення з 1 січня 2026 року, ціни на електрокари можуть підскочити майже на третину, тож багато хто поспішає купити зараз.
Аналітики спрогнозували, що до кінця 2025 року попит залишатиметься високим. Однак уже з 2026-го можливе тимчасове просідання, після чого ринок стабілізується.
Вживані чи нові: що купували українці?
Розподіл за сегментами виглядає так:
- Вживані імпортовані авто – 53% ринку (5154 авто)
- Внутрішні перепродажі – 31% (3010 авто)
- Нові електромобілі – 16% (1552 авто) – це новий рекорд для сегмента нових EV в Україні.
Цікаво, порівняння з червнем 2025 імпорт вживаних авто зріс на 9,7%; внутрішні перепродажі зросли на 9,4%, а імпорт нових авто збільшився на 11,2%.
Які електромобілі найпопулярніші?
Станом на кінець липня в Україні налічується 178 тисяч електромобілів (BEV):
- Легковики – 173,2 тисячі
- Вантажівки – 3,7 тисячі
- Мототехніка – майже 1,1 тисячі
- Електробуси – 8 штук
Найпопулярніші бренди:
- Tesla – 19,9%
- Nissan – 19,4% (довгий час був лідером)
- Volkswagen – 12,8%