Український ринок електромобілів встановив історичний рекорд. У липні 2025 року зареєстрували 9716 електроавтівок, що на 9,8% більше, ніж у червні, і на 41,1% більше, ніж у липні минулого року.

Чому електромобілі б'ють рекорди?

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку, передає 24 Канал. Аналітики назвали три головні причини стрімкого зростання, серед них: здорожчання пального на АЗС, загальне зростання популярності електромобілів і покращення моделей і зниження цін;

Зауважте. Після повернення ПДВ на розмитнення з 1 січня 2026 року, ціни на електрокари можуть підскочити майже на третину, тож багато хто поспішає купити зараз.

Аналітики спрогнозували, що до кінця 2025 року попит залишатиметься високим. Однак уже з 2026-го можливе тимчасове просідання, після чого ринок стабілізується.

Вживані чи нові: що купували українці?

Розподіл за сегментами виглядає так:

Вживані імпортовані авто – 53% ринку (5154 авто)

Внутрішні перепродажі – 31% (3010 авто)

Нові електромобілі – 16% (1552 авто) – це новий рекорд для сегмента нових EV в Україні.

Цікаво, порівняння з червнем 2025 імпорт вживаних авто зріс на 9,7%; внутрішні перепродажі зросли на 9,4%, а імпорт нових авто збільшився на 11,2%.

Які електромобілі найпопулярніші?

Станом на кінець липня в Україні налічується 178 тисяч електромобілів (BEV):

Легковики – 173,2 тисячі Вантажівки – 3,7 тисячі Мототехніка – майже 1,1 тисячі Електробуси – 8 штук

Найпопулярніші бренди: