Украинский рынок электромобилей установил исторический рекорд. В июле 2025 года зарегистрировали 9716 электроавтомобилей, что на 9,8% больше, чем в июне, и на 41,1% больше, чем в июле прошлого года.

Почему электромобили бьют рекорды?

Об этом сообщил Институт исследований авторынка, передает 24 Канал. Аналитики назвали три главные причины стремительного роста, среди них: подорожание топлива на АЗС, общий рост популярности электромобилей и улучшение моделей и снижение цен;

Заметьте. После возвращения НДС на растаможку с 1 января 2026 года, цены на электрокары могут подскочить почти на треть, поэтому многие спешат купить сейчас.

Аналитики спрогнозировали, что до конца 2025 года спрос будет оставаться высоким. Однако уже с 2026-го возможно временное проседание, после чего рынок стабилизируется.

Подержанные или новые: что покупали украинцы?

Распределение по сегментам выглядит так:

Подержанные импортированные авто – 53% рынка (5154 авто)

Внутренние перепродажи – 31% (3010 авто)

Новые электромобили – 16% (1552 авто) – это новый рекорд для сегмента новых EV в Украине.

Интересно, сравнение с июнем 2025 импорт подержанных авто вырос на 9,7%; внутренние перепродажи выросли на 9,4%,а импорт новых авто увеличился на 11,2%.

Какие электромобили самые популярные?

По состоянию на конец июля в Украине насчитывается 178 тысяч электромобилей (BEV):

Легковушки – 173,2 тысяч Грузовики – 3,7 тысяч Мототехника – почти 1,1 тысяч Электробусы – 8 штук

Самые популярные бренды: