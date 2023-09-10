"Бентежитись" не збираються: Естонія готова першою забрати гроші росіян на відновлення України

Вилучення арештованих російських активів стало об'єктом жвавого обговорення в ЄС. Зокрема, в Європі бідкаються, що немає відповідних юридичних механізмів такого кроку, а ризики від потенційної помсти росіян надто високі.

Ледь не з першого дня повномасштабного вторгення Україна закликає партнерів до конфіскації російських грошей. Завдяки санкціям багато активів окупантів вдалося заморозити, але про конфіскацію всі намагаються говорити вкрай обережно.

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Естонія готова до рішучих дій

Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна повідомив, що його країна готова стати першопроходцем, який узаконить конфіскацію підсанкційних російських активів. Відтак, Естонія стане першою країною ЄС, яка піде на такий крок. Усі конфісковані гроші планують передавати на відновлення України.

Це дійсно вдарить по олігархах, це дійсно вдарить по російській державі,

– запевнив Цахкна.

Законопроєкт, який писали спеціально під цей процес, естонський уряд повинен ухвалити вже впродовж наступних двох тижнів. Після цього документ мусить пройти парламентський розгляд.

Над законом працювали так довго, щоб обгрунтувати втручання у приватну власність, яка вкрай потужно захищається в Естонії. За оцінками Bloomberg, новий закон може торкнутися активів росіян на 35 мільйонів євро.

Маргус Цахкна також припустив, що після конфіскації активів росіяни можуть побігти скаржитися у суди, але Естонія вже підготувалася до такого кроку окупантів.