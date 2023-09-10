Чуть ли не с первого дня полномасштабного вторжения Украина призывает партнеров к конфискации российских денег. Благодаря санкциям многие активы оккупантов удалось заморозить, но о конфискации все пытаются говорить крайне осторожно.

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Эстония готова к решительным действиям

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что его страна готова стать первопроходцем, который узаконит конфискацию подсанкционных российских активов. Следовательно, Эстония станет первой страной ЕС, которая пойдет на такой шаг. Все конфискованные деньги планируется передавать на восстановление Украины.

Это действительно ударит по олигархам, это действительно ударит по российскому государству,

– заверил Цахкна.

Законопроект, который писали специально под этот процесс, эстонское правительство должно принять уже в течение следующих двух недель. После этого документ должен пройти парламентское разбирательство.

Над законом работали так долго, чтобы обосновать вмешательство в частную собственность, очень мощно защищаемую в Эстонии. По оценкам Bloomberg, новый закон может затронуть активы россиян на 35 миллионов евро.

Маргус Цахкна также предположил, что после конфискации активов россияне могут побежать жаловаться в суды, но Эстония уже подготовилась к такому шагу оккупантов.