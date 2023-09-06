В Украине продолжают арест и конфискацию имущества и активов российских окупантов. "Неутешительные" новости добрались и до российского миллиардера Комарова.
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Конфискация продукции с завода россиянина
Еще до начала полномасштабного вторжения одно из украинских предприятий заказало металлопродукцию на российском заводе, владельцем которого является миллиардер Андрей Комаров. Вся продукция до этого находилась на украинской таможне.
В мае 2023 года украинские предприниматели создали многочисленные фирмы-прокладки и пытались растаможить металлопродукцию, изготовленную на российском заводе "Киберсталь". ДБР разоблачило эти попытки и передало дело в суд.
Суд удовлетворил ходатайство Бюро и конфисковал товар российского миллиардера. Всю металлопродукцию стоимостью 3 миллиона гривен передали в управление АРМА.
Сейчас также проходят меры по привлечению к ответственности украинских предпринимателей, которые пытались делать бизнес с российскими оккупантами.