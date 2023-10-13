Показали приклад ЄС: Естонія прийняла закон про конфіскацію грошей росіян на користь України

Естонський уряд ухвалив поправку до закону про міжнародні санкції. Згідно з документом, підсанкційні російські активи можна не просто заморожувати, а просто конфісковувати.

Російські активи будуть конфісковувати

Поправку до Закону про санкції уряд Естонії вже скерував до парламенту. Документ передбачає зміну правил поводження із замороженими активами підсанкційних росіян.

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Згідно з планом місцевого уряду, заморожені активи потрібно використовувати для відшкодування збитків, яких Росія завдала Україні. Для цього компетенції установ, які займаються впровадженням та наглядом за санкціями, будуть розширені.

Ми маємо бути прикладом і стимулом для інших європейських країн у встановленні подібних правил. Росія має компенсувати Україні всю завдану війною шкод,

– повідомила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

В Естонії закликають ЄС якомога швидше знайти практичні рішення щодо конфіскації заморожених активів Росії. Зокрема, йдеться про те, аби самі окупанти відшкодовували завдані збитки, а не компенсувати злочинну діяльність росіян проти України коштом платників податків різних країн.

США тиснуть на ЄС, щоб той конфіскував підсанкційні гроші росіян. Позаяк підтримка України потребує значних витрат, в той час, як активи самих окупантів залишаються недоторканними.

Як пояснив глава МЗС Естонії Макгус Тсахкна, активи росіян будуть замороженими доти, доки не будуть відшкодовані абсолютно всі збитки, яких Росія завдала Україні. Для реалізації передачі грошей або підпишуть спеціальну угоду з нашою державою, або створять міжнародний компенсаційний механізм.

Зараз розмір заморожених активів росіян в Естонії становить близько 38 мільйонів євро.