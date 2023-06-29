Естонія дасть Україні майже мільйон євро: на що підуть гроші

МЗС Естонії оголосило про нову фінансову допомогу для України. До кінця року нам нададуть 959 650 євро.

Цей пакет допомоги від Естонії повинні спрямувати на підтримку жителів України. Також йдеться про підтримку внутрішніх біженців, а також тих, хто виїхав до Грузії та Молдови.

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Як повідомили в МЗС Естонії, в такий спосіб вони намагаються підтримати Україну, яка перебуває у стані війни, та допомогти українцям подолати наслідки війни. Також Естонія хоче допомогти Україні швидко реагувати на напади на цивільне населення.

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Надані гроші планують розподілити наступним чином: