Цей пакет допомоги від Естонії повинні спрямувати на підтримку жителів України. Також йдеться про підтримку внутрішніх біженців, а також тих, хто виїхав до Грузії та Молдови.
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Як повідомили в МЗС Естонії, в такий спосіб вони намагаються підтримати Україну, яка перебуває у стані війни, та допомогти українцям подолати наслідки війни. Також Естонія хоче допомогти Україні швидко реагувати на напади на цивільне населення.
Надані гроші планують розподілити наступним чином:
- 315 600 євро отримає рятувальний департамент для закупівлі піни, яка необхідна для гасіння пожеж об'єктів інфраструктури;
- 400 тисяч євро дадуть громадській організації Pagulasalibi, гроші розподілять між найбільш вразливими домогосподарствами;
- 244 050 євро отримає громадська організація Mondo, яка ремонтувати дві школи у Миколаївській та Запорізькій областях.