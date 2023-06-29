Этот пакет помощи от Эстонии должен быть направлен на поддержку жителей Украины. Также речь идет о поддержке внутренних беженцев, а также выехавших в Грузию и Молдову.
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Как сообщили в МИД Эстонии, таким образом они пытаются поддержать находящуюся в состоянии войны Украину и помочь украинцам преодолеть последствия войны. Также Эстония хочет помочь Украине быстро реагировать на нападения на гражданское население.
Предоставленные деньги планируют распределить следующим образом:
- 315 600 евро получит спасательный департамент для закупки пены, которая необходима для тушения пожаров объектов инфраструктуры;
- 400 тысяч евро дадут общественной организации Pagulasalibi, деньги распределят между наиболее уязвимыми домохозяйствами;
- 244 050 евро получит общественная организация Mondo, которая будет ремонтировать две школы в Николаевской и Запорожской областях.