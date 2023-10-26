Euroclear заробив 3 мільярди євро на заморожених активах росіян: що зроблять з цими грошима

Депозитарій Euroclear відзвітував про доходи від російських грошей. Активи перебувають під санкціями, але продовжують приносити прибуток.

Російські гроші приносять мільярди євро

У перші 9 місяців депозитарій Euroclear зумів заробити 3 мільярди євро на відсотках із заморожених російських активів. Вони перебувають під санкціями, проте продовжують працювати та приносити дохід.

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Середовище високих відсоткових ставок призвело до різкого збільшення чистих процентних доходів, які досягли понад 3,8 мільярда євро за перших дев’ять місяців року, з яких приблизно 3 мільярди євро стосуються активів, пов’язаними із російськими санкціями та контрзаходами,

– повідомив депозитарій.

На управління замороженими російськими активами депозитарій витратив 34 мільйони євро. Це пов’язано зі складністю клієнтів та збільшенням судових витрат. Санкції та інші контрзаходи також змусили Euroclear втратити 18 мільйонів євро.

Euroclear планує і надалі відокремлювати доходи, які приносять заморожені гроші росіян. Єврокомісія розглядає різноманітні варіанти їх використання, в основному йдеться про відбудову України. Що стосується конфіскації грошей росіян, то наразі цей крок неможливий.