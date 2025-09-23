Польський IT-консорціум Euvic Group придбав контрольний пакет української компанії Diya – 51% акцій. Diya спеціалізується на впровадженні та підтримці IT-інфраструктур.

Що відомо про угоду?

Про це повідомили у Mergewave Capital, яка виступала фінансовим радником одночасно для Euvic і Diya, передає 24 Канал з посиланням на Forbes.

Зауважте. Угода стала частиною глобальної стратегії Euvic з посилення присутності на ринку сервісних ІТ-послуг. Сторони не розголошують вартість транзакції.

Що буде з Diya?

Після закриття угоди Diya продовжить роботу під власною назвою, але вже як частина структури Euvic Ukraine. Компанія збереже свою команду, а це понад 60 фахівців.

Представник Euvic Лукаш Чернецький зазначив, що українська компанія повністю відповідає вимогам групи.

"Ми бачимо велику синергію у підходах до сервісу, клієнтському досвіді та управлінні", – наголосив він.

Співвласник Diya Анатолій Добринський своєю чергою зауважим, що інтеграція в інвестиційну групу, яка активно працює на українському IT-ринку, створює нові можливості для прискореного росту компанії.

Що цьому передувало?

Придбання Diya – не перший крок Euvic на українському ринку. За підтримки Mergewave Capital польська група вже уклала угоди з чотирма українськими IT-компаніями:

Exoft (Львів)

Artkai (Дніпро)

7Devs (Харків)

Lampa Software (Вінниця)

Таким чином, Euvic продовжує активну експансію в Україну, об'єднуючи незалежні локальні розробницькі компанії під спільним міжнародним брендом.

Що треба знати про Euvic Group?

Euvic Group – один із найбільших ІТ-конгломератів Польщі, створений у 2005 році. Має понад 5500 спеціалістів і об’єднує більше 20 компаній у Європі, надаючи послуги з розробки програмного забезпечення, IT-аутсорсингу, кібербезпеки та підтримки інфраструктури.

Починаючи з 2022 року, Euvic активно виходить на український ринок, скуповуючи частки в місцевих ІТ-компаніях із потенціалом росту. Згідно з даними Forbes Ukraine, Euvic шукає бізнеси з такими характеристиками: