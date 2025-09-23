Польский IT-гигант купил еще одну украинскую компанию
- Польский IT-консорциум Euvic Group приобрел 51% акций украинской компании Diya, которая специализируется на внедрении и поддержке IT-инфраструктур.
- Euvic продолжает активную экспансию в Украину, уже заключив соглашения с четырьмя украинскими IT-компаниями, и планирует создать команду из 1000+ специалистов в Украине.
Что известно о сделке?
Об этом сообщили в Mergewave Capital, которая выступала финансовым советником одновременно для Euvic и Diya, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Обратите внимание. Сделка стала частью глобальной стратегии Euvic по усилению присутствия на рынке сервисных ИТ-услуг. Стороны не разглашают стоимость транзакции.
Что будет с Diya?
После закрытия сделки Diya продолжит работу под собственным названием, но уже как часть структуры Euvic Ukraine. Компания сохранит свою команду, а это более 60 специалистов.
Представитель Euvic Лукаш Чернецкий отметил, что украинская компания полностью соответствует требованиям группы.
"Мы видим большую синергию в подходах к сервису, клиентском опыте и управлении", – подчеркнул он.
Совладелец Diya Анатолий Добринский в свою очередь заметил, что интеграция в инвестиционную группу, которая активно работает на украинском IT-рынке, создает новые возможности для ускоренного роста компании.
Что этому предшествовало?
Приобретение Diya – не первый шаг Euvic на украинском рынке. При поддержке Mergewave Capital польская группа уже заключила сделки с четырьмя украинскими IT-компаниями:
- Exoft (Львов)
- Artkai (Днепр)
- 7Devs (Харьков)
- Lampa Software (Винница)
Таким образом, Euvic продолжает активную экспансию в Украину, объединяя независимые локальные разработческие компании под общим международным брендом.
Что нужно знать о Euvic Group?
Euvic Group – один из крупнейших ИТ-конгломератов Польши, создан в 2005 году. Имеет более 5500 специалистов и объединяет более 20 компаний в Европе, предоставляя услуги по разработке программного обеспечения, IT-аутсорсинга, кибербезопасности и поддержки инфраструктуры.
Начиная с 2022 года, Euvic активно выходит на украинский рынок, скупая доли в местных ИТ-компаниях с потенциалом роста. Согласно данным Forbes Ukraine, Euvic ищет бизнесы с такими характеристиками:
- Команда от 80 до 150 работников
- Готовность учредителей оставаться в управлении
- Продажа мажоритарной доли (51–60%)
- Рыночная оценка бизнеса: 3–5 EBITDA
- Цель Euvic – сформировать в Украине команду из 1000+ специалистов (сейчас – 500+)