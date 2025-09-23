Польский IT-консорциум Euvic Group приобрел контрольный пакет украинской компании Diya – 51% акций. Diya специализируется на внедрении и поддержке IT-инфраструктур.

Что известно о сделке?

Об этом сообщили в Mergewave Capital, которая выступала финансовым советником одновременно для Euvic и Diya, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Обратите внимание. Сделка стала частью глобальной стратегии Euvic по усилению присутствия на рынке сервисных ИТ-услуг. Стороны не разглашают стоимость транзакции.

Что будет с Diya?

После закрытия сделки Diya продолжит работу под собственным названием, но уже как часть структуры Euvic Ukraine. Компания сохранит свою команду, а это более 60 специалистов.

Представитель Euvic Лукаш Чернецкий отметил, что украинская компания полностью соответствует требованиям группы.

"Мы видим большую синергию в подходах к сервису, клиентском опыте и управлении", – подчеркнул он.

Совладелец Diya Анатолий Добринский в свою очередь заметил, что интеграция в инвестиционную группу, которая активно работает на украинском IT-рынке, создает новые возможности для ускоренного роста компании.

Что этому предшествовало?

Приобретение Diya – не первый шаг Euvic на украинском рынке. При поддержке Mergewave Capital польская группа уже заключила сделки с четырьмя украинскими IT-компаниями:

Exoft (Львов)

Artkai (Днепр)

7Devs (Харьков)

Lampa Software (Винница)

Таким образом, Euvic продолжает активную экспансию в Украину, объединяя независимые локальные разработческие компании под общим международным брендом.

Что нужно знать о Euvic Group?

Euvic Group – один из крупнейших ИТ-конгломератов Польши, создан в 2005 году. Имеет более 5500 специалистов и объединяет более 20 компаний в Европе, предоставляя услуги по разработке программного обеспечения, IT-аутсорсинга, кибербезопасности и поддержки инфраструктуры.

Начиная с 2022 года, Euvic активно выходит на украинский рынок, скупая доли в местных ИТ-компаниях с потенциалом роста. Согласно данным Forbes Ukraine, Euvic ищет бизнесы с такими характеристиками: