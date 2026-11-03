EVA готує новий напрям бізнесу: яку послугу розвиватиме мережа

Компанія, пов'язана з мережею магазинів EVA, отримала дозвіл Національного банку на надання платіжних послуг. Тепер "ЄВАПЕЙ" зможе не лише переказувати кошти, а й розвивати власний платіжний сервіс для електронної комерції.

Які послуги зможе надавати "ЄВАПЕЙ"

30 жовтня 2026 року ТОВ "ЄВАПЕЙ" пройшло авторизацію в Національному банку України. Компанію внесли до Реєстру платіжної інфраструктури зі статусом платіжної установи, пише "Інтерфакс-Україна".

Це відкриває для неї можливість надавати дві основні фінансові послуги:

переказувати кошти без відкриття рахунку;

здійснювати еквайринг платіжних інструментів, тобто приймати платежі від клієнтів.

Стратегія компанії передбачає створення платіжної інфраструктури для електронної комерції та розвиток власного платіжного сервісу як конкурентоспроможного продукту на українському ринку,

– зазначили у компанії.

Отже, йдеться не лише про отримання нового статусу, а й про намір розвивати окремий фінансовий напрям бізнесу.

Хто володіє компанією "ЄВАПЕЙ" і скільки заробляє мережа EVA

За даними YouControl, ТОВ "ЄВАПЕЙ" зареєстрували у жовтні 2023 року. Компанія має двох кінцевих бенефіціарів із рівними частками:

Аліну Кіптик; Руслана Шостака.

Статутний капітал підприємства становить 5 мільйонів 493 тисячі гривень.

Основним оператором мережі магазинів EVA є ТОВ "Руш", яке працює з 2002 року. На початок 2026 року компанія мала 1 167 працюючих магазинів. За підсумками 2025 року фінансові показники "Руш" зросли:

чистий дохід збільшився на 18% проти попереднього року;

загальна сума доходу сягнула 31,8 мільярда гривень.

За інформацією YouControl, 100% компанії "Руш" належить кіпрській Incetera Holdings Limited.



