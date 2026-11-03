EVA готує новий напрям бізнесу: яку послугу розвиватиме мережа
Компанія, пов'язана з мережею магазинів EVA, отримала дозвіл Національного банку на надання платіжних послуг. Тепер "ЄВАПЕЙ" зможе не лише переказувати кошти, а й розвивати власний платіжний сервіс для електронної комерції.
Які послуги зможе надавати "ЄВАПЕЙ"
30 жовтня 2026 року ТОВ "ЄВАПЕЙ" пройшло авторизацію в Національному банку України. Компанію внесли до Реєстру платіжної інфраструктури зі статусом платіжної установи, пише "Інтерфакс-Україна".
Це відкриває для неї можливість надавати дві основні фінансові послуги:
- переказувати кошти без відкриття рахунку;
- здійснювати еквайринг платіжних інструментів, тобто приймати платежі від клієнтів.
Стратегія компанії передбачає створення платіжної інфраструктури для електронної комерції та розвиток власного платіжного сервісу як конкурентоспроможного продукту на українському ринку,
– зазначили у компанії.
Отже, йдеться не лише про отримання нового статусу, а й про намір розвивати окремий фінансовий напрям бізнесу.
Хто володіє компанією "ЄВАПЕЙ" і скільки заробляє мережа EVA
За даними YouControl, ТОВ "ЄВАПЕЙ" зареєстрували у жовтні 2023 року. Компанія має двох кінцевих бенефіціарів із рівними частками:
- Аліну Кіптик;
- Руслана Шостака.
Статутний капітал підприємства становить 5 мільйонів 493 тисячі гривень.
Основним оператором мережі магазинів EVA є ТОВ "Руш", яке працює з 2002 року. На початок 2026 року компанія мала 1 167 працюючих магазинів. За підсумками 2025 року фінансові показники "Руш" зросли:
- чистий дохід збільшився на 18% проти попереднього року;
- загальна сума доходу сягнула 31,8 мільярда гривень.
За інформацією YouControl, 100% компанії "Руш" належить кіпрській Incetera Holdings Limited.