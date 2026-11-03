EVA готує новий напрям бізнесу: яку послугу розвиватиме мережа

EVA готує новий напрям бізнесу / Фото forbes.ua

Компанія, пов'язана з мережею магазинів EVA, отримала дозвіл Національного банку на надання платіжних послуг. Тепер "ЄВАПЕЙ" зможе не лише переказувати кошти, а й розвивати власний платіжний сервіс для електронної комерції.

Adv Які послуги зможе надавати "ЄВАПЕЙ" 30 жовтня 2026 року ТОВ "ЄВАПЕЙ" пройшло авторизацію в Національному банку України. Компанію внесли до Реєстру платіжної інфраструктури зі статусом платіжної установи, пише "Інтерфакс-Україна". Це відкриває для неї можливість надавати дві основні фінансові послуги: переказувати кошти без відкриття рахунку;

здійснювати еквайринг платіжних інструментів, тобто приймати платежі від клієнтів. Стратегія компанії передбачає створення платіжної інфраструктури для електронної комерції та розвиток власного платіжного сервісу як конкурентоспроможного продукту на українському ринку– зазначили у компанії. Отже, йдеться не лише про отримання нового статусу, а й про намір розвивати окремий фінансовий напрям бізнесу. Хто володіє компанією "ЄВАПЕЙ" і скільки заробляє мережа EVA За даними YouControl, ТОВ "ЄВАПЕЙ" зареєстрували у жовтні 2023 року. Компанія має двох кінцевих бенефіціарів із рівними частками: Аліну Кіптик; Руслана Шостака. Статутний капітал підприємства становить 5 мільйонів 493 тисячі гривень. Основним оператором мережі магазинів EVA є ТОВ "Руш", яке працює з 2002 року. На початок 2026 року компанія мала 1 167 працюючих магазинів. За підсумками 2025 року фінансові показники "Руш" зросли: чистий дохід збільшився на 18% проти попереднього року;

загальна сума доходу сягнула 31,8 мільярда гривень. За інформацією YouControl, 100% компанії "Руш" належить кіпрській Incetera Holdings Limited.

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