EVA готує новий напрям бізнесу: яку послугу розвиватиме мережа

EVA готує новий напрям бізнесу / Фото forbes.ua
Компанія, пов'язана з мережею магазинів EVA, отримала дозвіл Національного банку на надання платіжних послуг. Тепер "ЄВАПЕЙ" зможе не лише переказувати кошти, а й розвивати власний платіжний сервіс для електронної комерції.
Які послуги зможе надавати "ЄВАПЕЙ"
30 жовтня 2026 року ТОВ "ЄВАПЕЙ" пройшло авторизацію в Національному банку України. Компанію внесли до Реєстру платіжної інфраструктури зі статусом платіжної установи, пише "Інтерфакс-Україна".
Це відкриває для неї можливість надавати дві основні фінансові послуги:
- переказувати кошти без відкриття рахунку;
- здійснювати еквайринг платіжних інструментів, тобто приймати платежі від клієнтів.
Стратегія компанії передбачає створення платіжної інфраструктури для електронної комерції та розвиток власного платіжного сервісу як конкурентоспроможного продукту на українському ринку
Отже, йдеться не лише про отримання нового статусу, а й про намір розвивати окремий фінансовий напрям бізнесу.
Хто володіє компанією "ЄВАПЕЙ" і скільки заробляє мережа EVA
За даними YouControl, ТОВ "ЄВАПЕЙ" зареєстрували у жовтні 2023 року. Компанія має двох кінцевих бенефіціарів із рівними частками:
- Аліну Кіптик;
- Руслана Шостака.
Статутний капітал підприємства становить 5 мільйонів 493 тисячі гривень.
Основним оператором мережі магазинів EVA є ТОВ "Руш", яке працює з 2002 року. На початок 2026 року компанія мала 1 167 працюючих магазинів. За підсумками 2025 року фінансові показники "Руш" зросли:
- чистий дохід збільшився на 18% проти попереднього року;
- загальна сума доходу сягнула 31,8 мільярда гривень.
За інформацією YouControl, 100% компанії "Руш" належить кіпрській Incetera Holdings Limited.
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