32,6 мільйона гривень на перший вікенд: фільм "Дюна" став одним із найкращих стартів для WB

Фільм "Дюна: Частина друга" в українських кінотеатрах зібрав за перші вихідні 32,6 мільйона гривень. Це абсолютний рекорд для Warner Bros. Pictures з початку повномасштабного вторгнення.

Скільки зібрала "Дюна"

Фільм "Дюна: Частина друга" увійшов у трійку найуспішніших фільмів Warner Bros. в Україні за всю історію. Картина поступилася лише цим стрічкам:

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"Дюна" (2021 року) – 34,3 мільйона гривень;

Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда (2018 року) – 39,2 мільйона гривень.

Також цей фільм показав найкращий з початку року старт у кінотеатрах США та зібрав 81 мільйон доларів за перші вихідні прокату. Загальні касові збори фільму склали 178 мільйонів доларів.

Друга частина "Дюни" вийшла у прокат 29 лютого. У перший день він зібрав 5,2 мільйона доларів у 13 країнах. Фільм покажуть у 71 країні та їй уже пророкують більші збори ніж у першої частини.

Нині на другу частину переважають позитивні відгуки кінокритиків. У фільмі розкрито культуру фрименів і є мінімум сім масштабних екшн-епізодів, зокрема сцену їзди на гігантському піщаному хробаку. Дія картини розгортається у нових локаціях, серед яких королівство барона Харконнена на індустріальній планеті Гіді Прайм.