Сколько собрала "Дюна"

Фильм "Дюна: Часть вторая" вошел в тройку самых успешных фильмов Warner Bros. в Украине за всю историю. Картина уступила только этим лентам:

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"Дюна" (2021 года) – 34,3 миллиона гривен;

Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда (2018) – 39,2 миллиона гривен.

Также этот фильм показал лучший с начала года старт в кинотеатрах США и собрал 81 миллион долларов за первые выходные проката. Общие кассовые сборы фильма составили 178 миллионов долларов.

Напомним! Вторая часть "Дюны" вышла в прокат 29 февраля. В первый день он собрал 5,2 миллиона долларов в 13 странах. Фильм покажут в 71 стране и ей уже пророчат большие сборы чем у первой части.

Сейчас на вторую часть преобладают положительные отзывы кинокритиков. В фильме раскрыта культура фрименов и есть минимум семь масштабных экшн-эпизодов, в частности сцену езды на гигантском песчаном червяке. Действие картины разворачивается в новых локациях, среди которых королевство барона Харконнена на индустриальной планете Гиди Прайм.