Повне блокування: Фінляндія хоче позбавити росіян права укладати угоди з нерухомості

Після повномасштабного вторгення росіян в Україну Фінляндія намагається усіляко позбутися будь-якого впливу громадян агресора. Як з'ясувалося, росіяни володіють великою кількістю нерухомості, і влада країни спробує унеможливити це в майбутньому.

Ніякої нерухомості для росіян

Уряд Фінляндії вже почав активно працювати над законами, які мають на меті заборонити росіянам укладати будь-якої угоди з нерухомості в межах країни. Як заявив міністр оборони країни Антті Хяккянен, запровадити відповідні ініціативи повинні вже найближчим часом.

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Протягом зими буде оцінена можливість повної заборони цих угод або значних додаткових обмежень,

– заявив Хяккянен.

Також повідомляється, що Фінляндія планує проводити посилену перевірку транзакцій, які здійснюють росіяни.

"Щоб не сталося так, як тоді, коли з'ясувалося, що росіяни володіють Гельсінською верф'ю або чимось іншим", – додав посадовець.

Нові закони повинні дати право чиновникам втручатися, якщо критичні об'єкти спробують купувати "не ті" країни. Разом з тим передбачається, що існуватимуть певні винятки, за яких здійснення угод буде можливим.

Нагадаємо, Нідерланди разом з Фінляндією та Швецією розпочали розслідування щодо сервісу таксі, який належить російському Yandex. Є підозра, що компанія надавала усі дані про користувачів ФСБ.