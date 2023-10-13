Підозри Нідерландів про злиття даних

Російський сервіс для виклику таксі Yango, який є підрозділом Yandex, підозрюють у порушенні законів ЄС про гарантування конфіденційності даних. Компанію підозрюють у тому, що вона передавала усі отримані даних європейських користувачів для ФСБ.

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Ми можемо підтвердити, що розпочали розслідування щодо Yango,

– заявили у нідерландському органі із захисту даних.

Побоювання щодо недобросовісності російської компанії раніше висловлювали представники влади Фінляндії та Норвегії. Експертів з цих країн також залучили до розслідування.

У серпні управління з обробки даних Фінляндії взагалі заборонило Yango з 1 вересня передавати будь-які дані користувачів. Рішення відклали до 26 вересня, коли експерти натрапили на російських закон, який суперечить нормам ЄС про захист персональних даних.

Важливо! Раніше Yandex просив ЄС зняти з компанії санкції, мовляв, компанія не порушує жодних правил та не співпрацює з російською владою. Як вкотре з'ясувалося, підстав довіряти росіянам наразі просто не існує.

Представники Yango раніше повідомляли, що з їхнього боку обробка даних "не становить жодної безпосередньої загрози основним правам і свободам європейських користувачів". Втім, відповідні органи не надто довіряють росіянам та пильно стежать за їхньою діяльністю ще з 2019 року.

Розслідування органів влади виявили, що персональні дані, зібрані службою таксі Yango, були передані в Росію,

– заявили фінські регулятори.

Європейські експерти також не вірять, що будь-який закон у Росії перешкоджатиме ФСБ отримувати дані, тим паче, що законодавча база все більше розширює повноваження російських спецслужб. Про результати розслідування пообіцяли розповісти одразу, як будуть опрацьовані всі докази та матеріали справи.