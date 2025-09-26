Останнім часом українці все частіше отримують повідомлення із пропозицією фінансової допомоги. Насправді це шахраї надсилають фішингові листи, тому потрібно знати, як від них захиститися.

Які листи отримують українці?

У листах зловмисники часто пропонують допомогу нібито від міжнародних організацій. Вони можуть надходити електронною поштою, у месенджерах або у вигляді постів у соцмережах, розповів 24 Каналу начальник відділу оперативних досліджень та інформаційного супроводу кіберполіції у Києві Володимир Забарний.

Їхня головна мета – змусити вас перейти за фішинговим посиланням і ввести дані вашої банківської картки або іншу персональну інформацію, – зазначає Забарний.

Втім, є кілька ознак, що дозволяють розпізнати фішингове повідомлення:

Як правило повідомлення приходить від невідомого підозрілого відправника;

В тексті часто міститься надто емоційний заклик, наприклад "Отримайте допомогу прямо зараз!"

Повідомлення можуть містити помилки або бути сформульовані з дивною стилістикою.

Посилання містить незнайомі домени, або написання схоже на назву офіційного сайту.

Якщо людина переходить за посиланням, її перенаправляє на вебресурс, де просять ввести інформацію щодо банківської картки або CVV-код, термін дії або код з СМС. Однак справжні організації так не роблять, зазначають у кіберполіції.

Як захиститися від фішингу?

Щоб не потрапити на гачок до шахраїв, кіберполіція радить ніколи не переходити за підозрілим посиланням.

Обов'язкового потрібно навести курсор і перевірити адресу посилання;

Заходити на сайти допомоги слід тільки через офіційні домени.

Ніколи не треба передавати CVV-код, паролі незнайомим людям.

Варто встановити на свої пристрої антивірус і завжди оновлювати систему.

Якщо ж з необережності людина ввела дані своєї карти, їй слід негайно звернутися в банк, заблокувати карту та повідомити про шахрайство.

Запам'ятайте, міжнародні організації не вимагають від приватних осіб надсилати дані своїх карток. Будьте обережні, зекономте свої гроші та нерви,

– порадив Забарний.

Нагадаємо, нещодавно, за даними Харківської прокуратури, в Україні викрили групу аферистів, які створили фішинговий сайт під виглядом порталу "Дія" та крали кошти з банківських карток громадян. Зловмисники запускали у Facebook рекламу про нібито "державні виплати", а люди, вводячи свої персональні дані на фальшивій сторінці, фактично відкривали шахраям доступ до своїх рахунків.

Як бізнес страждає від фішингових атак?

Від фішингових листів може постраждати й бізнес, якщо бухгалтер, наприклад, відкриє підозріле посилання. У таких випадках шахраї отримують доступ до бази клієнтів підприємства та фінансової документації.

Щоб захистися від шахраїв, експерти радять бізнесу:

Використовувати тільки ліцензійне програмне забезпечення.

Регулярно робити резервні копії даних.

Застосовувати багаторівневий захисти, антивірус, двофакторну аутентифікацію.

Особливу увагу варто приділити малому та середньому бізнесу. Адже саме він найчастіше стає мішенню. Кібератаки на бухгалтерські програми – це не лише ризик фінансових втрат, але й репутаційні збитки та штрафи за витік персональних даних,

– додав Забарний.

Які ще види шахрайства поширені?