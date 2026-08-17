Фіскальні чеки по-новому: для ФОПів готують зміну правил з 2027 року
Український бізнес може знову зіткнутися зі змінами правил оформлення фіскальних чеків. Міністерство фінансів підготувало новий проєкт, який передбачає перегляд форми та обов'язкових реквізитів розрахункових документів.
Що Мінфін хоче змінити у фіскальних чеках
Нові правила для ФОП можуть почати діяти вже з 1 січня 2027 року. Частину правил, які викликали питання після масштабного оновлення у 2025 році, планують скоригувати, відомо з наказу Мінфінансів.
Серед основних змін – чотири нововведення, які можуть безпосередньо вплинути на роботу підприємців:
1. У чеку можуть залишити лише два способи оплати
Одна із запропонованих змін стосується зазначення форми оплати. Зараз у фіскальному чеку передбачено три відповідні варіанти. Мінфін хоче скоротити їх до двох. Із переліку планують прибрати варіант "ІНШЕ", залишивши лише готівкову та безготівкову форми розрахунку.
2. Комісію хочуть показувати по-новому
У Мінфіні пропонують уточнити, яку саме суму потрібно відображати у фіскальному чеку. Йдеться про комісію, яку сплачує безпосередньо держатель платіжної картки, а не продавець.
Необхідність зміни пояснюють тим, що чинні правила допускають неоднозначне трактування та не дають чіткої відповіді, яку саме суму потрібно вказувати в розрахунковому документі.
3. Вимогу щодо секунд хочуть послабити, але не повністю
Окреме питання, яке вже тривалий час викликає невдоволення частини підприємців, – зазначення у фіскальному чеку точного часу операції аж до секунд.
Мінфін пропонує внести зміни, однак повністю прибирати цю вимогу не планує. Послаблення стосуватиметься лише відображення часу в QR-кодах. Тобто підприємцям не варто розраховувати на повне скасування відповідного реквізиту.
4. У чеках може з'явитися IMEI
Найпомітніша зміна очікує на окремих продавців техніки. У фіскальному чеку хочуть передбачити зазначення міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання – IMEI.
Це стосуватиметься продавців, які реалізують товари за кодами 8517130000 та 8517140000. У Мінфіні очікують, що це також допоможе боротися з нелегальним ввезенням та обігом засобів зв'язку в Україні.
Коли можуть запрацювати нові правила
Запропоновані зміни поки що перебувають на етапі проєкту. Якщо їх затвердять, передбачається, що нові вимоги до фіскальних чеків почнуть діяти з 1 січня 2027 року.
Для підприємців це означає, що до можливих змін у роботі РРО та ПРРО варто готуватися заздалегідь. Особливо це стосується тих ФОПів, для яких нові правила передбачатимуть додаткові реквізити або зміну алгоритму формування чеків.
Навіщо потрібен фіскальний чек
Фіскальний чек є важливим документом, який підтверджує факт розрахункової операції та захищає права споживача. Це розрахунковий документ, який підтверджує факт оплати товарів або послуг і формується через реєстратор розрахункових операцій (РРО) чи програмний РРО (через планшет, смартфон чи комп'ютер).
Він містить дані про продавця, суму покупки, дату й час операції та фіскальний номер, що дозволяє податковій службі обліковувати проведені розрахунки.
Чек – це доказ, що ваші гроші пішли в легальну економіку, а не в тінь. Це – захист прав споживача,
– йдеться в повідомленні ДПС.
Закон зобов'язує бізнес видати чек у будь-якому разі, але покупець може обрати, у якій формі його отримати – паперовій чи електронній. Тож запитання на касі зазвичай означає уточнення цього вибору, а не можливість відмовитися від фіскального чека взагалі.