Скільки тепер можна переказувати

Ліміти для ФОП зробили жорсткішими з 14 серпня, наступний етап запровадження нових правил – 14 листопада, як відомо з Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг.

З 14 серпня діють такі перехідні ліміти:

ФОПи першої групи – до 600 тисяч гривень на місяць;

ФОПи другої та третьої груп – до 3 мільйонів гривень;

компанії-оболонки з ознаками фіктивності – до 5 мільйонів гривень.

Однак ці цифри не є остаточними. З 14 листопада 2026 року ліміти будуть додатково знижені.

Для ФОПів першої групи максимальний обсяг переказів становитиме 400 тисяч на місяць, для другої та третьої груп – 1 мільйон гривень, а для компаній-оболонок – 2 мільйони.

Кого банки перевірятимуть уважніше

Нові обмеження запроваджують у межах ризик-орієнтованого підходу, передбаченого оновленим Меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг.

Особливу увагу банки приділятимуть ФОПам, зареєстрованим менш як шість місяців тому. Під додатковий контроль також можуть потрапити "сплячі" підприємці – ті, хто довгий час практично не користувався рахунками, а потім почав проводити значні за обсягом операції.

Тобто сам факт реєстрації ФОП ще не означає, що підприємець автоматично матиме обмеження. Банк оцінюватиме характер діяльності та ризики конкретного клієнта.

Що буде, якщо потрібно переказати більше

Перевищення встановленого ліміту саме по собі не означає порушення закону. Однак банк не обов'язково проведе такий платіж автоматично.

Якщо підприємець хоче здійснити переказ на більшу суму, банк може провести додатковий фінансовий моніторинг та попросити підтвердити походження коштів і реальний економічний зміст операції. Для цього можуть знадобитися, зокрема:

Договори; Акти виконаних робіт; Накладні; Інші документи, які пояснюють призначення платежу та походження грошей.

Як пояснював у коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман, нові обмеження лімітів для ФОП орієнтовані на боротьбу з фінансовими схемами, метою яких є зменшення податкового навантаження. Наприклад, рахунки "ФОПів-дропів" використовують для "проганяння" коштів, а через "ФОПів-обнальщиків" легалізують незаконні доходи. Ліміти робитимуть такі схеми менш привабливими для використання.

Чи підвищать податки для ФОП

Українських підприємців можуть очікувати масштабні зміни в оподаткуванні. Мінфін вже готує оновлений законопроєкт, який передбачає не лише запровадження ПДВ для частини ФОПів, а й нові правила для спрощеної системи, боротьбу з "дробленням бізнесу" тощо.

Наразі також обговорюється підвищення ставки податку для III групи. Йдеться про збільшення її з 5% до 8 – 10%. Мінфін виступає за ставку 10%, тоді як експерти пропонують зупинитися на 8%.