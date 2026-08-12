Яких ФОПів можуть зобов'язати платити ПДВ

Ймовірно, ФОПам варто очікувати можливого підвищення податкового навантаження. Одне з найбільш резонансних нововведень – запровадження ПДВ для підприємців, пише Forbes.

Це загрожує ФОПам, чий річний дохід перевищує 85 тисяч євро. У гривневому еквіваленті це приблизно 4,3 мільйони гривень на рік. Норма може стосуватися ФОПів усіх груп.

Саме ця пропозиція наразі викликає найбільше дискусій. Частина експертів пропонує відкласти її запровадження до моменту вступу України до Європейського Союзу.

ФОПів перевірятимуть на "дроблення" бізнесу

Ще один напрям реформи – боротьба зі штучним “дробленням” компаній на кілька ФОПів. Для цього планують запровадити критерії, за якими визначатимуть, чи є підприємці фактично частинами одного бізнесу. Серед ознак можуть бути:

Спільний постачальник; Робота під одним брендом; Спільні працівники; Відсутність власних товарів; Інші спільні умови ведення діяльності.

Якщо ФОП відповідатиме щонайменше половині таких критеріїв, його можуть перевести на загальну систему оподаткування.

При цьому сам факт роботи кількох підприємців в одному бізнес-середовищі не обов'язково означатиме порушення. Йдеться саме про ситуації, коли формально окремі ФОПи фактично працюють як єдина компанія.

Деяку діяльність хочуть забрати з II групи

Окремо Мінфін розглядає перегляд правил роботи ІІ групи єдиного податку. Насамперед може бути змінений перелік видів діяльності, які дозволено здійснювати в межах цієї групи. Тому деяких підприємців можуть примусово перевести з II на III групу єдиного податку.

Одночасно обговорюється підвищення ставки податку для III групи. Наразі йдеться про збільшення її з 5% до 8 – 10%. Мінфін виступає за ставку 10%, тоді як експерти пропонують зупинитися на 8%.

Коли можуть змінити правила для підприємців

Законопроєкт щодо ПДВ для ФОПів із доходом понад 4,3 мільйони гривень на рік можуть подати до Верховної Ради вже у вересні – жовтні 2026 року. Загальний пакет податкових змін уряд має підготувати до кінця року – цього вимагають домовленості України з МВФ.

Водночас остаточний вигляд реформи ще може змінитися. За словами координатора експертних груп Економічної експертної платформи Олега Гетмана, шанси на ухвалення більшості запропонованих змін є високими, однак саме запровадження ПДВ для ФОПів залишається найбільш дискусійним питанням.

До слова, підприємців чекає ще одне оновлення. У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15449. Він запровадить поняття "домогосподарство" і передбачає ведення бізнесу без відкриття ФОП.

Серед дозволених напрямів роботи можуть бути роздрібна торгівля на ринках і з лотків, перукарські та косметологічні послуги, репетиторство, юридичні консультації, послуги няні тощо.

Законопроєкт пропонує сплачувати ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%. А доходи підлягатимуть сплаті військового збору відповідно до законодавства.