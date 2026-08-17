Що Мінфін хоче змінити у фіскальних чеках

Нові правила для ФОП можуть почати діяти вже з 1 січня 2027 року. Частину правил, які викликали питання після масштабного оновлення у 2025 році, планують скоригувати, відомо з наказу Мінфінансів.

Серед основних змін – чотири нововведення, які можуть безпосередньо вплинути на роботу підприємців:

1. У чеку можуть залишити лише два способи оплати

Одна із запропонованих змін стосується зазначення форми оплати. Зараз у фіскальному чеку передбачено три відповідні варіанти. Мінфін хоче скоротити їх до двох. Із переліку планують прибрати варіант "ІНШЕ", залишивши лише готівкову та безготівкову форми розрахунку.

2. Комісію хочуть показувати по-новому

У Мінфіні пропонують уточнити, яку саме суму потрібно відображати у фіскальному чеку. Йдеться про комісію, яку сплачує безпосередньо держатель платіжної картки, а не продавець.

Необхідність зміни пояснюють тим, що чинні правила допускають неоднозначне трактування та не дають чіткої відповіді, яку саме суму потрібно вказувати в розрахунковому документі.

3. Вимогу щодо секунд хочуть послабити, але не повністю

Окреме питання, яке вже тривалий час викликає невдоволення частини підприємців, – зазначення у фіскальному чеку точного часу операції аж до секунд.

Мінфін пропонує внести зміни, однак повністю прибирати цю вимогу не планує. Послаблення стосуватиметься лише відображення часу в QR-кодах. Тобто підприємцям не варто розраховувати на повне скасування відповідного реквізиту.

4. У чеках може з'явитися IMEI

Найпомітніша зміна очікує на окремих продавців техніки. У фіскальному чеку хочуть передбачити зазначення міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання – IMEI.

Це стосуватиметься продавців, які реалізують товари за кодами 8517130000 та 8517140000. У Мінфіні очікують, що це також допоможе боротися з нелегальним ввезенням та обігом засобів зв'язку в Україні.

Коли можуть запрацювати нові правила

Запропоновані зміни поки що перебувають на етапі проєкту. Якщо їх затвердять, передбачається, що нові вимоги до фіскальних чеків почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Для підприємців це означає, що до можливих змін у роботі РРО та ПРРО варто готуватися заздалегідь. Особливо це стосується тих ФОПів, для яких нові правила передбачатимуть додаткові реквізити або зміну алгоритму формування чеків.

Навіщо потрібен фіскальний чек

Фіскальний чек є важливим документом, який підтверджує факт розрахункової операції та захищає права споживача. Це розрахунковий документ, який підтверджує факт оплати товарів або послуг і формується через реєстратор розрахункових операцій (РРО) чи програмний РРО (через планшет, смартфон чи комп'ютер).

Він містить дані про продавця, суму покупки, дату й час операції та фіскальний номер, що дозволяє податковій службі обліковувати проведені розрахунки.

Чек – це доказ, що ваші гроші пішли в легальну економіку, а не в тінь. Це – захист прав споживача,

– йдеться в повідомленні ДПС.

Закон зобов'язує бізнес видати чек у будь-якому разі, але покупець може обрати, у якій формі його отримати – паперовій чи електронній. Тож запитання на касі зазвичай означає уточнення цього вибору, а не можливість відмовитися від фіскального чека взагалі.