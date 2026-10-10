ФОП не отримує доходу: які платежі все одно доведеться сплатити у 2026 році

Нульовий дохід не звільняє ФОП від усіх платежів. У 2026 році підприємці на спрощеній системі мають сплачувати мінімальний ЄСВ, а для першої та другої групи передбачені також єдиний податок і військовий збір.

Скільки платить ФОП без доходу

Сума залежить від групи, на якій працює підприємець, повідомляють у ДПС.

Для ФОП I групи щомісячні платежі можуть становити:

332,80 гривні єдиного податку;

864,70 гривні військового збору;

1 902,34 гривні ЄСВ.

Якщо застосовується максимальна ставка єдиного податку, загалом виходить 3 099,84 гривні на місяць.

У ФОП II групи суми вищі. За максимальною ставкою потрібно сплатити:

1 729,40 гривні єдиного податку;

864,70 гривні військового збору;

1 902,34 гривні ЄСВ.

Разом – 4 496,44 гривні на місяць.

При цьому для першої та другої групи сума єдиного податку може бути меншою, адже її ставку встановлює місцева рада.

Що буде у ФОП III групи

Тут підхід інший. Єдиний податок і військовий збір розраховуються залежно від отриманого доходу. Для третьої групи ставка єдиного податку становить 5% або 3% у разі сплати ПДВ, а військового збору – 1% від доходу.

Якщо підприємець нічого не заробив, єдиний податок і військовий збір із нульового доходу не нараховуються.

А ось ЄСВ залишається. Мінімальний внесок у 2026 році становить 1 902,34 гривні на місяць.

Якщо ФОП на загальній системі

Для підприємців на загальній системі оподаткування правила щодо ЄСВ інші. Внесок визначають з чистого оподатковуваного доходу. Якщо доходу або прибутку за період немає, ЄСВ у такому випадку можна не сплачувати.

За бажанням підприємець може зробити внесок добровільно – це дає змогу зарахувати відповідний період до страхового стажу.

Тому відсутність роботи сама по собі не означає, що всі зобов'язання ФОП зникають. Якщо підприємець надовго припинив діяльність, варто перевірити, чи має він право не сплачувати ЄСВ, або ж офіційно закрити ФОП.

До слова, підприємці повинні сплачувати кілька обовʼязкових податків. Зокрема – військовий збір. Сума податку для кожної з груп різна, 864,70 гривні – для ФОП І, II і IV груп, а для ФОП III групи – 1% від отриманого доходу.