Скільки платять ФОПи різних груп

Для підприємців І, ІІ і IV груп діє фіксований розмір військового збору, тоді як для 3 групи сума залежить від отриманого доходу, повідомляє ДПС.

Для ФОП на єдиному податку військовий збір становить 10% від мінімальної зарплати. У 2026 році мінімальна зарплата встановлена на рівні 8 647 гривень. Отже, щомісячний платіж становить:

864,70 гривні – для ФОП І, ІІ і IV груп;

для ФОП ІІІ групи – 1% від отриманого доходу.

Для підприємців ІІІ групи на загальній системі оподаткування діє інша ставка – 5%.

Відомо, що сплачений підприємцями військовий збір зараховують до державного бюджету. Кошти використовують для фінансування безпеки та оборони України.

Сам податок запровадили ще у 2014 році. Спочатку його ставка становила 1,5%, а у жовтні 2024 року її підвищили до 5%.

Як довго діятиме військовий збір

Військовий збір не має автоматично припинитися після завершення воєнного стану. У квітні 2026 року президент підписав закон, який передбачає продовження дії військового збору ще на три роки після завершення війни.

Це рішення було пов'язане, зокрема, з необхідністю забезпечувати додаткові надходження до бюджету та фінансувати оборонні потреби.

Тож для ФОП правила військового збору у 2026 році залишаються чинними, а конкретна сума залежить насамперед від групи підприємця та його доходу.



