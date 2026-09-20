Сувора заборона: хто з ФОП не може працювати на спрощеній системі

Не всі підприємці, які працюють з інтернет-послугами, можуть обирати спрощену систему оподаткування. Для частини ФОП закон встановлює окремі обмеження, пов'язані з технічним обслуговуванням та експлуатацією телекомунікаційних мереж.

Які ФОП можуть працювати на спрощеній системі

Спрощена система оподаткування передбачає особливий порядок сплати податків та ведення обліку, повідомляє податкова служба.

Зокрема, замість окремих податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України, підприємець сплачує єдиний податок за встановленими правилами. Водночас для різних видів діяльності діють свої вимоги:

ФОП, які надають послуги доступу до мережі інтернет, можуть бути платниками єдиного податку виключно третьої групи. Але для цього вони мають відповідати всім вимогам, передбаченим для цієї групи.

Але для цього вони мають відповідати всім вимогам, передбаченим для цієї групи. Тобто сам факт роботи у сфері Інтернет-послуг ще не означає автоматичної заборони на спрощену систему.

За що можуть забрати "спрощенку"

Ключове обмеження міститься у пункті 291.5 Податкового кодексу України. У ньому визначені види діяльності, за яких суб'єкт господарювання не має права використовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Зокрема, платниками єдиного податку першої – третьої груп не можуть бути підприємці та інші суб'єкти господарювання, які займаються технічним обслуговуванням телекомунікаційних мереж та експлуатацією телекомунікаційних мереж.

Саме ця норма може стосуватися частини бізнесів, які працюють у сфері надання доступу до Інтернету.

Відтак важливим є не лише те, що підприємець продає Інтернет-послугу, а й те, яку саме діяльність він фактично здійснює в межах роботи електронних комунікаційних мереж.

Які КВЕДи охоплюють інтернет-послуги

Ще одна важлива деталь стосується класифікації видів економічної діяльності.

Діяльність із надання доступу до мережі Інтернет не має окремого класу або підкласу в ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності". Вона входить до кількох класів у сфері електрозв'язку.

Йдеться про такі класи:

61.10 – "Діяльність у сфері проводового електрозв'язку"; 61.20 – "Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку"; 61.30 – "Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку"; 61.90 – "Інша діяльність у сфері електрозв'язку".

Що це означає для підприємців

Загальне правило можна звести до кількох ключових моментів. ФОП, який надає доступ до інтернету та відповідає вимогам третьої групи, може використовувати спрощену систему. Однак діяльність із технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж підпадає під встановлене Податковим кодексом обмеження.

Тому підприємцям у цій сфері варто окремо перевірити, які саме послуги вони фактично надають, як організована їхня робота з мережами та чи не підпадає діяльність під заборону для платників єдиного податку.



