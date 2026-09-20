Какие ФЛП могут работать по упрощенной системе
Упрощенная система налогообложения предусматривает особый порядок уплаты налогов и ведения учета, сообщает налоговая служба.
В частности, вместо отдельных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины, предприниматель уплачивает единый налог в соответствии с установленными правилами. При этом для различных видов деятельности действуют свои требования:
- ФЛП, предоставляющие услуги доступа к сети Интернет, могут быть плательщиками единого налога исключительно третьей группы. Но для этого они должны соответствовать всем требованиям, предусмотренным для этой группы.
- То есть сам факт работы в сфере интернет-услуг еще не означает автоматического запрета на упрощенную систему.
Почему могут лишить "упрощенки"
Ключевое ограничение содержится в пункте 291.5 Налогового кодекса Украины. В нем определены виды деятельности, при осуществлении которых субъект хозяйствования не имеет права использовать упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.
В частности, плательщиками единого налога первой – третьей групп не могут быть предприниматели и другие субъекты хозяйствования, занимающиеся техническим обслуживанием телекоммуникационных сетей и эксплуатацией телекоммуникационных сетей.
Именно эта норма может касаться части предприятий, работающих в сфере предоставления доступа к Интернету.
Поэтому важно не только то, что предприниматель продает интернет-услугу, но и то, какую именно деятельность он фактически осуществляет в рамках работы электронных коммуникационных сетей.
Какие КВЭДы охватывают интернет-услуги
Еще одна важная деталь касается классификации видов экономической деятельности.
Деятельность по предоставлению доступа к сети Интернет не имеет отдельного класса или подкласса в ДК 009:2010 "Классификация видов экономической деятельности". Она входит в несколько классов в сфере электросвязи.
Речь идет о следующих классах:
- 61.10 – "Деятельность в сфере проводной электросвязи";
- 61.20 – "Деятельность в сфере беспроводной электросвязи";
- 61.30 – "Деятельность в сфере спутниковой электросвязи";
- 61.90 – "Прочая деятельность в сфере электросвязи".
Что это означает для предпринимателей
Общее правило можно свести к нескольким ключевым моментам. ФЛП, предоставляющий доступ к интернету и отвечающий требованиям третьей группы, может использовать упрощенную систему. Однако деятельность по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей подпадает под ограничение, установленное Налоговым кодексом.
Поэтому предпринимателям в этой сфере стоит отдельно проверить, какие именно услуги они фактически предоставляют, как организована их работа с сетями и не подпадает ли их деятельность под запрет для плательщиков единого налога.