Нових ФОПів в Україні виявилося на десятки тисяч більше: які сфери найпопулярніші

За дев'ять місяців 2026 року в Україні з'явилося понад 222 тисячі нових ФОПів, тоді як закрилося близько 156 тисяч. У підсумку нових підприємців стало на 66,6 тисячі більше, а вересень показав найвищий результат за кількістю відкриттів від початку року.

Як зросла кількість ФОПів в Україні

За даними Єдиного державного реєстру, з січня до вересня 2026 року в Україні значно зросли реєстрації нових ФОП – з'явилися 222 288 нових підприємців, пише Опендатабот.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість нових підприємців майже не змінилася. Натомість кількість закриттів помітно скоротилася.

Саме вересень став найкращим місяцем 2026 року за кількістю нових ФОПів. За місяць зареєстрували близько 27,4 тисячі підприємців.

Водночас під час порівняння з 2025 роком варто враховувати особливість початку минулого року. У січні 2025-го спостерігався сплеск закриттів через те, що в грудні 2024 року не працювали реєстри – тоді неможливо було ані відкрити, ані закрити ФОП.

Де відкривають найбільше бізнесів

Лідером за кількістю нових підприємців залишається Київ. За дев'ять місяців у столиці зареєстрували 27,3 тисячі ФОПів. Далі за кількістю відкриттів:

Дніпропетровщина – 22,3 тисячі; Львівщина – 17,2 тисячі; Одещина – 16,7 тисячі; Київщина – 16,5 тисячі.

Таким чином, найбільша кількість нових підприємців зосереджена у великих містах та економічно активних регіонах.

Який бізнес українці відкривають найчастіше

Найпопулярнішим напрямом серед нових ФОПів залишається роздрібна торгівля. Цього року в ній зареєструвалися 60,3 тисячі підприємців – це понад кожен четвертий новий ФОП.

До інших найпопулярніших напрямів увійшли:

комп'ютерне програмування – 16,7 тисячі;

оптова торгівля – 16,6 тисячі;

освіта – 10,7 тисячі;

діяльність із забезпечення стравами та напоями – 10,7 тисячі.

Де ФОПів закрилося найбільше

За абсолютною кількістю закриттів також лідирує Київ – 19,5 тисячі ФОПів. Далі:

Дніпропетровщина – 14,9 тисячі;

Одещина – 11,5 тисячі;

Харківщина – 11,5 тисячі;

Львівщина – 10,2 тисячі.

Найчастіше закривалися підприємці, які працювали у тих самих сферах, що й лідирують за кількістю нових ФОПів. Майже третина всіх закритих бізнесів припала на роздрібну торгівлю – 49,4 тисячі.

Так, загальна картина свідчить, що у 2026 році малий бізнес в Україні продовжує активно відновлюватися та запускатися, хоча ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону. Особливо помітний контраст між прифронтовими областями, де кількість ФОПів скорочується, та більш безпечними економічними центрами, де нових підприємців стає більше.

До слова, оформлення власної справи через Дію чи ДПС є лише першим формальним етапом запуску власного бізнесу. Є ще кілька важливих етапів, що обов'язково треба зробити після відкриття бізнесу.

Новоспеченим підприємцям варто не зволікати й послідовно виконати такі процедури:

Перевірити успішний перехід на єдиний податок; Сформувати пакет з основних документів; Відкрити спеціальний рахунок у банку; Встановити реєстратор розрахункових операцій (РРО або ПРРО); Підключити прийом безготівкових платежів; Розпочати систематичний облік доходів; Забезпечити збереження первинних документів.

Окрім перевірки статусу в ДПС, власнику бізнесу потрібно сформувати базовий документ-пакет. До нього входить виписка про реєстрацію, яку легко завантажити через Дію чи Електронний кабінет платника, та витяг із реєстру платників єдиного податку.