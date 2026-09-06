Що обов'язково треба зробити після відкриття бізнесу

Правильна реєстрація ФОП убезпечить підприємця від фінансових неприємностей одразу після оформлення, розповів податковий консультант Михайло Смокович.

За його словами, більшість проблем у початківців виникає через непідтверджений податковий статус або відсутність первинної документації. Експерт рекомендує новоспеченим підприємцям не зволікати й послідовно виконати такі процедури:

Перевірити успішний перехід на єдиний податок; Сформувати пакет з основних документів; Відкрити спеціальний рахунок у банку; Встановити реєстратор розрахункових операцій (РРО або ПРРО); Підключити прийом безготівкових платежів; Розпочати систематичний облік доходів; Забезпечити збереження первинних документів.

Найголовніше – перевірити, чи взяла вас податкова на єдиний податок. З цим буває найбільше проблем, бо досить часто не беруть. Загалом на ЄП ставлять протягом 10 днів з дати подачі заяви на реєстрацію через Дію. Проте в 99% на 3-й робочий день інформація має відображатись,

– каже Михайло Смокович.

Окрім перевірки статусу в ДПС, власнику бізнесу потрібно сформувати базовий документ-пакет. До нього входить виписка про реєстрацію, яку легко завантажити через Дію чи Електронний кабінет платника, та витяг із реєстру платників єдиного податку.

Рахунки, чеки та первинні документи

Без банківського рахунку та POS-терміналу чи РРО можуть обійтися лише ті підприємці, які взагалі не приймають карткові платежі та готівку. Проте на практиці більшість товарів чи послуг продається саме через безготівковий розрахунок, тому касовий апарат чи його програмний аналог знадобляться майже кожному.

Що стосується обліку прибутків, то жорстких вимог щодо паперових книг від ДПС вже немає – достатньо вести звичайну таблицю в Google чи Excel. Водночас первинні документи (договори оренди, накладні на товар, акти наданих послуг) обов'язково треба зберігати для майпроверкових заходів.