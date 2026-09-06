Что обязательно нужно сделать после открытия бизнеса

Правильная регистрация ФЛП защитит предпринимателя от финансовых неприятностей сразу после оформления, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

По его словам, большинство проблем у начинающих предпринимателей возникает из-за неподтвержденного налогового статуса или отсутствия первичной документации. Эксперт рекомендует начинающим предпринимателям не медлить и последовательно выполнить следующие процедуры:

Проверить успешный переход на единый налог; Собрать пакет основных документов; Открыть специальный счет в банке; Установить регистратор расчетных операций (РРО или ПРРО); Подключить прием безналичных платежей; Начать вести систематический учет доходов; Обеспечить сохранность первичных документов.

Самое главное – проверить, поставила ли вас налоговая на единый налог. С чем бывает больше всего проблем, потому что довольно часто не ставят. Как правило, на единый налог переводят в течение 10 дней с даты подачи заявления на регистрацию через "Дию". Однако в 99% случаев на 3-й рабочий день информация должна отображаться,

– говорит Михаил Смокович.

Помимо проверки статуса в ГПСУ, владельцу бизнеса необходимо сформировать базовый пакет документов. В него входит справка о регистрации, которую легко скачать через "Дию" или "Электронный кабинет плательщика", а также выписка из реестра плательщиков единого налога.

Счета, чеки и первичные документы

Без банковского счета и POS-терминала или РРО могут обойтись только те предприниматели, которые вообще не принимают карточные платежи и наличные. Однако на практике большинство товаров или услуг продается именно посредством безналичного расчета, поэтому кассовый аппарат или его программный аналог понадобятся почти каждому.

Что касается учета доходов, то жестких требований в отношении бумажных книг со стороны ГПСУ уже нет – достаточно вести обычную таблицу в Google или Excel. В то же время первичные документы (договоры аренды, накладные на товар, акты оказанных услуг) обязательно нужно хранить для проверок.