"Армія ФОПів" росте: в Україні вже майже 2 мільйони підприємців, але є проблема

В Україні продовжує зростати кількість зареєстрованих підприємців. Водночас така динаміка не обов’язково свідчить лише про розвиток економіки, а навпаки про збитки для держбюджету.

Як і чому в Україні росте кільків ФОПів

У другому кварталі 2026 року в Україні зареєстрували майже 76 тисяч нових ФОПів та 8,9 тисяч юридичних осіб. Загалом на початку липня було зареєстровано понад 1,57 мільйона юросіб та 1,84 мільйона ФОПів, розповів голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

За його словами, навіть в умовах повномасштабної війни українці продовжують відкривати власну справу, а реєстраційна активність залишається високою. Порівняно з першим кварталом кількість нових ФОПів збільшилася на 20%, а юросіб – на 9%.

Попри позитивну динаміку, таке явище викликає питання. Як зазначив нардеп, в Україні сформувався значний дисбаланс між кількістю фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб: на одну нову юридичну особу припадає понад вісім нових ФОПів.

Так, частина реєстрацій може бути пов’язана не зі створенням нового бізнесу, а з використанням спрощеної системи оподаткування.

Масова реєстрація ФОПів нерідко є наслідком штучного дроблення бізнесу для мінімізації податків. Сама по собі статистика не фіксує масштабів цього явища, але ми маємо відкрито говорити про цю проблему. Податкова оптимізація під виглядом "армії ФОПів" – це виклик для прозорої конкуренції,

– каже Гетманцев.

Ще один важливий тренд – структура нових бізнесів за напрямами діяльності. У другому кварталі понад половину нових ФОПів – 53,9% – зареєстрували у сферах торгівлі, фінансів, операцій із нерухомістю, технічних та адміністративних послуг.

Натомість промисловість, будівництво та аграрний сектор разом отримали лише близько 7% нових ФОПів.

Які нові правила для ФОП готує Уряд

До слова, уже зараз український уряд готує чергові зміни для фізичних осіб-підприємців. Реформа, ймовірно, торкнеться другої та третьої груп ФОП спрощеної системи оподаткування.

Реформа не обмежиться лише змінами для підприємців. Міністерство фінансів також працює над законопроєктом щодо оновлення системи адміністрування ПДВ.

Реформа проходитиме у два етапи: спочатку вдосконалять механізми контролю та боротьби зі схемами ухилення від сплати ПДВ, а після вступу України до ЄС запроваджуватимуть європейські правила адміністрування цього податку.