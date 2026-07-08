Як зміняться податки для ФОП

Такі зміни – це необхідність виконати зобов'язання перед Європейським Союзом для отримання наступних траншів фінансової допомоги. Про це повідомила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей, пише "Фінансовий клуб".

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Буде реформування другої і третьої груп ФОП. У нас є зобов’язання, щоб отримати другий і третій транш,

– каже посадовиця.

За її словами, реформа не обмежиться лише змінами для підприємців. Міністерство фінансів також працює над законопроєктом щодо оновлення системи адміністрування ПДВ.

Передбачається, що це допоможе зменшити кількість необґрунтованих блокувань податкових накладних та зробить систему більш ефективною. За словами Світлани Воробей, реформа проходитиме у два етапи:

спочатку вдосконалять механізми контролю та боротьби зі схемами ухилення від сплати ПДВ;

після вступу України до ЄС запроваджуватимуть європейські правила адміністрування цього податку.

Які варіанти вже обговорювали

Раніше уряд та представники МВФ обговорювали можливість розширення застосування ПДВ для більшої кількості ФОП.

Спочатку пропонувалося запровадити обов'язкову сплату ПДВ для підприємців із річним доходом понад 1 мільйон гривень, проте пізніше цей поріг планували підвищити до 4 мільйонів. Однак цей законопроєкт так і не був поданий до Верховної Ради.

Наразі підприємці третьої групи можуть самостійно обирати одну з моделей оподаткування:

5% єдиного податку без ПДВ;

3% єдиного податку зі сплатою ПДВ.

Поки що остаточних рішень щодо нової моделі роботи другої та третьої груп ФОП не ухвалено, однак у Міністерстві фінансів підтверджують, що підготовка реформи вже триває.

До слова, зміни можливого ПДВ для ФОПів мають на меті "вирівняти правила гри" для українського бізнесу. Проте бізнес насправді бунтує.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев визнав, що бізнес негативно реагує на ідею ПДВ для ФОПів не лише через сам податок, а й через складне адміністрування системи. За його словами, підприємці часто готові навіть платити більше, аби тільки уникнути надмірної бюрократії.