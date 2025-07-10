Ford відкликає майже мільйон авто через проблеми з паливною системою

Компанія Ford Motor відкликає 850 318 автомобілів у США через можливу несправність паливного насоса низького тиску. Проблема може спричинити зупинку двигуна під час руху, що підвищує ризик аварій.

Проблеми з паливним насосом

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA), інформує 24 Канал. Зазначають, що ефект може порушити потік пального з бака до двигуна, що й призводить до його раптової зупинки.

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Під відкликання потрапили деякі моделі Lincoln Aviator, вантажівки Ford F-150 та спортивні авто Mustang. За оцінками NHTSA, приблизно 10% цих автомобілів мають дефект.

Адміністрація також отримала шість скарг від власників транспортних засобів щодо цієї проблеми.

До слова, раніше стало відомо, що Volkswagen відкликає 177 493 кросовери Atlas та Atlas Cross Sport у США через дефект кріплення кришки двигуна, що може спричинити пожежу.