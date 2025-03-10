Причина несправності

Як повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA), проблема виникла після сервісного обслуговування – кришка двигуна могла бути неправильно закріплена.

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Через це вона може від’єднатися та контактувати з гарячими елементами двигуна, що створює ризик займання.

Відкликання стосується автомобілів 2024-2025 модельних років. Власникам таких авто запропонують безплатно зняти кришку двигуна у дилерських центрах Volkswagen, зазначають у NHTSA.

До слова, автовиробники очолили зниження європейських акцій після того, як президент США Дональд Трамп попередив про можливе введення 25% мит на товари з ЄС.