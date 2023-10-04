Франція підтримає компанії, які готові інвестувати в Україні: який механізм обрали

Україна отримає новий тип підтримки від Франції. Усе завдяки державній страховій компанії Bpifrance Assurance Export, яка зробила важливу заяву для французьких підприємців.

Компанія Bpifrance Assurance Export готова страхувати французькі бізнеси, які будуть інвестувати в Україні. Ще одна умова – це активна участь у реконструкції країни ще до завершення повномасштабної війни.

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Франція готова страхувати компанії, які будуть інвестувати в Україну

Будь-яка компанія, яка працює за французьким законодавством і здійснює довгострокові інвестиції за кордоном в нову або існуючу компанію, або будь-яка кредитна установа, яка надає банківський кредит іноземному підрозділу, має право на це інвестиційне страхування,

– йдеться в офіційній заяві Мінекономіки.

Таким чином, французькі інвестори та кредитні установи отримають захист на випадок пошкодження майна, невиплат, випадків експропріації або політичного тиску. Страхування загалом буде покривати до 59% втрат активів. Додамо більше деталей про онлайн-зустріч, яка пройшла у середині вересня:

Захід присвятили темі страхування інвестиційних ризиків для французького бізнесу, який готовий працювати в Україні;

Цей захід організувала Франко-українська торгово-промислова палата. До зустрічі долучилися більше ніж 150 французьких та українських компаній.

Також Франція продовжить обговорювати з партнерами щодо подальшої підтримки економіки України. Зокрема, одне із завдань – залучення інноваційних фінансових інструментів для відновлення держави Україна.

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