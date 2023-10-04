Bpifrance Assurance Export готова страховать французские бизнесы, которые будут инвестировать в Украине. Еще одно условие – активное участие в реконструкции страны еще до завершения полномасштабной войны.
Обратите внимание Пойдет всем на пользу: банкир объяснил, что означает гибкий курс НБУ
Франция готова страховать компании, которые будут инвестировать в Украину
Любая компания, работающая по французскому законодательству и осуществляющая долгосрочные инвестиции за рубежом в новую или существующую компанию, или любое кредитное учреждение, предоставляющее банковский кредит иностранному подразделению, имеет право на это инвестиционное страхование,
– говорится в официальном заявлении Минэкономики.
Таким образом, французские инвесторы и кредитные учреждения получат защиту на случай повреждения имущества, невыплат, случаев экспроприации или политического давления. Страхование в целом будет покрываться до 59% потерь активов. Добавим больше деталей об онлайн-встрече, которая прошла в середине сентября:
- Мероприятие посвятили теме страхования инвестиционных рисков для французского бизнеса, готового работать в Украине;
- Мероприятие организовала Франко-украинская торгово-промышленная палата. К встрече присоединились больше чем 150 французских и украинских компаний.
Также Франция продолжит обсуждать с партнерами по дальнейшей поддержке экономики Украины. В частности, одна из задач – привлечение инновационных финансовых инструментов для восстановления государства Украины.
Больше последних новостей о Франции:
- Самый богатый бизнесмен Европы и Франции – Бернар Арно – попал в серьезный скандал, связанный с отмыванием денег и Россией. Однако адвокаты миллиардера опровергают обвинения правоохранителей ;
- У французских производителей вина возникла неожиданная проблема – избыточные запасы. В связи с этим правительство выделило им 200 миллионов евро для решения этой проблемы.