Bpifrance Assurance Export готова страховать французские бизнесы, которые будут инвестировать в Украине. Еще одно условие – активное участие в реконструкции страны еще до завершения полномасштабной войны.

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Франция готова страховать компании, которые будут инвестировать в Украину

Любая компания, работающая по французскому законодательству и осуществляющая долгосрочные инвестиции за рубежом в новую или существующую компанию, или любое кредитное учреждение, предоставляющее банковский кредит иностранному подразделению, имеет право на это инвестиционное страхование,

– говорится в официальном заявлении Минэкономики.

Таким образом, французские инвесторы и кредитные учреждения получат защиту на случай повреждения имущества, невыплат, случаев экспроприации или политического давления. Страхование в целом будет покрываться до 59% потерь активов. Добавим больше деталей об онлайн-встрече, которая прошла в середине сентября:

Мероприятие посвятили теме страхования инвестиционных рисков для французского бизнеса, готового работать в Украине;

Мероприятие организовала Франко-украинская торгово-промышленная палата. К встрече присоединились больше чем 150 французских и украинских компаний.

Также Франция продолжит обсуждать с партнерами по дальнейшей поддержке экономики Украины. В частности, одна из задач – привлечение инновационных финансовых инструментов для восстановления государства Украины.

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