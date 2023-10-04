Компанія Bpifrance Assurance Export готова страхувати французькі бізнеси, які будуть інвестувати в Україні. Ще одна умова – це активна участь у реконструкції країни ще до завершення повномасштабної війни.
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Франція готова страхувати компанії, які будуть інвестувати в Україну
Будь-яка компанія, яка працює за французьким законодавством і здійснює довгострокові інвестиції за кордоном в нову або існуючу компанію, або будь-яка кредитна установа, яка надає банківський кредит іноземному підрозділу, має право на це інвестиційне страхування,
– йдеться в офіційній заяві Мінекономіки.
Таким чином, французькі інвестори та кредитні установи отримають захист на випадок пошкодження майна, невиплат, випадків експропріації або політичного тиску. Страхування загалом буде покривати до 59% втрат активів. Додамо більше деталей про онлайн-зустріч, яка пройшла у середині вересня:
- Захід присвятили темі страхування інвестиційних ризиків для французького бізнесу, який готовий працювати в Україні;
- Цей захід організувала Франко-українська торгово-промислова палата. До зустрічі долучилися більше ніж 150 французьких та українських компаній.
Також Франція продовжить обговорювати з партнерами щодо подальшої підтримки економіки України. Зокрема, одне із завдань – залучення інноваційних фінансових інструментів для відновлення держави Україна.
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