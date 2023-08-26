Оригінальна підтримка виробників: Франція витратить 200 мільйонів євро на знищення запасів вина

Франція знайшла спосіб стримати ціни на вино. Щоправда, для багатьох він може здатися не найбільш ефективним.

У Франції надлишкові запаси стали загрозою для виробників, адже через них ціни на продукцію почали падати. Уряд країни повідомив, що знайшов рішення проблеми, яке дозволить стримати ціни на потрібному рівні.

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Знищення вина на мільйони євро

Французький уряд повідомив, що стримати ціни допоможе знищення надлишкових запасів вина. Щоправда, коштує це задоволення чимало – з фонду Євросоюзу та бюджету Франції на це виділили аж 200 мільйонів євро.

Виноробні регіони Франції, в тому числі й Бордо, переживають далеко не найкращі часи. Падіння попиту на вино, зростання вартості життя та наслідки пандемії створили для виноробів багато труднощів.

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Багато виноробів готові позбуватися тисяч гектарів виноградників через зміну клімату та скорочення попиту. У тому ж Бордо великі фінансові труднощі спіткали кожного третього винороба.

Спирт, який отримають після утилізації вина, продадуть компаніям, які займаються виробництвом непродовольчих товарів. Також повідомляється, що схожа ситуація з виноробами була в середині 2000-х, коли субсидіювання галузі породжувало велике перевиробництво продукції.