Во Франции избыточные запасы стали угрозой для производителей, потому что из-за них цены на продукцию начали падать. Правительство страны сообщило, что нашло решение проблемы, которое позволит сдержать цены на нужном уровне.

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Уничтожение вина на миллионы евро

Французское правительство сообщило, что сдержать цены поможет уничтожение избыточных запасов вина. Правда, стоит это удовольствие немало – из фонда Евросоюза и бюджета Франции на это выделили 200 миллионов евро.

Винодельческие регионы Франции, в том числе и Бордо, переживают далеко не самые лучшие времена. Падение спроса на вино, рост стоимости жизни и последствия пандемии создали много проблем для виноделов.

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Многие виноделы готовы избавляться от тысяч гектаров виноградников из-за изменения климата и сокращения спроса. В том же Бордо большие финансовые трудности постигли каждого третьего винодела.

Спирт, полученный после утилизации вина, будет продан компаниям, занимающимся производством непродовольственных товаров. Также сообщается, что схожая ситуация с виноделами была в середине 2000-х, когда субсидирование отрасли порождало крупное перепроизводство продукции.