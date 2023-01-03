15 газовозів ідуть за "Москвою": французька компанія GTT призупиняє роботу в Росії

Французька інжинірингова компанія GTT (Gaztransport & Technigaz) оголосила про зупинення роботи в Росії. Компанія також припинила співпрацю з російською "Зіркою" за контрактом про будівництво 15 газовозів криголамного класу.

Рішення про припинення роботи в Росії в GTT ухвалили через обмеження, передбачені восьмим та дев'ятим пакетом санкцій ЄС.

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З 8 січня 2023 року дія контракту із "Зіркою" буде припинена, і втручання GTT на двох найсучасніших перевізниках ЗПГ буде обмежено забезпеченням безпеки проєктів та цілісності технології відповідно до чинних міжнародних санкцій,

– мовиться у повідомленні на сайті GTT.

Арктичні проєкти Росії під загрозою

Нагадаємо, що у березні 2022 року видання Financial Times повідомляло, що газові проєкти Росії в Арктиці можуть опинитися під загрозою через рішення закордонних виробників контейнерів для перевезення газу припинити співпрацю з російськими компаніями на тлі санкцій. За даними видання, найбільше на проєкти в Арктиці має вплинути відхід GTT.

Зараз до арктичних проєктів Росії входить "Ямал ЗПГ" у Північно-Західному Сибіру, на частку якого у 2020 році припало 5% світового експорту ЗПГ, "Арктик СПГ-2" вартістю близько 23 мільярди доларів (експорт сировини в рамках цього проєкту має розпочатися у 2023 році), а також "Сахалін-2".

Довідка: GTT – світовий лідер з виробництва мембранних контейнерних систем, які використовують для перевезення та зберігання зрідженого газу. Контейнери, які виробляє компанія, потрібні для безпечного зберігання палива у великих обсягах при температурі до -163 градусів за Цельсієм.