Решение о прекращении работы в России в GTT было принято из-за ограничений, предусмотренных восьмым и девятым пакетом санкций ЕС.

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С 8 января 2023 года действие контракта со "Звездой" будет прекращено, и вмешательство GTT на двух современных перевозчиках СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологии в соответствии с действующими международными санкциями,

– говорится в сообщении на сайте GTT.

Арктические проекты России под угрозой

Напомним, что в марте 2022 года издание Financial Times сообщало, что газовые проекты России в Арктике могут оказаться под угрозой из-за решения зарубежных производителей контейнеров для перевозки газа прекратить сотрудничество с российскими компаниями на фоне санкций. По данным издания, больше всего на проекты в Арктике должен повлиять отход GTT.

Сейчас в арктические проекты России входит "Ямал СПГ" в Северо-Западной Сибири, на долю которого в 2020 году пришлось 5% мирового экспорта СПГ, "Арктик СПГ-2" стоимостью около 23 миллиарда долларов (экспорт сырья в рамках этого проекта должен начаться в 2023), а также "Сахалин-2".

Справка: GTT – мировой лидер по производству мембранных контейнерных систем, которые используют для перевозки и хранения сжиженного газа. Контейнеры, производимые компанией, нужны для безопасного хранения топлива в больших объемах при температуре до -163 градусов по Цельсию.