Французький бізнесмен хоче купити lifecell: ціна компанії здається йому "дешевою" – яка сума

Вже незабаром мобільний оператор lifecell може отримати нового власника. Бізнесмен погодився на ціну та хоче якомога скоріше закрити угоду.

Французький мільярдер поклав око на lifecell

Компанія lifecell, яка обслуговує українських абонентів, є наразі підрозділом турецької Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Втім, вже незабаром власник у компанії може бути іншим.

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Придбати мобільного оператора хоче французький мільярдер Ксавʼє Ньєль. Його інвестиційна компанія NJJ Capital також погодилася на угоду. Французу виставили рахунок у 500 мільйонів доларів, однак він навіть не брав час на роздуми. На думку Ньєля, вартість lifecell значно менша за потенційний прибуток та є "дешевою", тому він форсуватиме завершення угоди як тільки зможе.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Втім, здійснити купівлю у короткі терміни не вийде. Угода повинна пройти перевірку регуляторів, серед яких – Антимонопольний комітет України.

В інвестиційному портфлелі Ньєля вже є газета Le Monde, а також телеком-компанії Monaco Telecom, Salt Mobile SA та Iliad (власник польського мобільного оператора Play). В мільярдера є й інші бізнеси, однак медіа та телекомунікації свідчать про те, що lifecell не стане для нього зовсім новим досвідом, а його готовність віддати пів мільярда доларів свідчить про великі перспективи компанії.