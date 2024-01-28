Мобільні оператори влаштують судову тяганину

Компанія "Vodafone Україна" надає своїм користувачам послугу "Збережи номер". Вона дає право користувачам зберігати номер мобільного телефону при переході на іншого мобільного оператора.

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Мобільний оператор lifecell переконаний, що така послуга суперечить законодавству та збирається відстоювати свою позицію перед фемідою. Відповідна справа вже зареєстрована у Господарському суді міста Києва.

На думку юристів lifecell, послуга "Збережи номер" – це не лише порушення чинного законодавства, а й порушення права на надання електронних комунікаційних послуг та права отримувати прибуток.

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lifecell та Vodafone зросли на тлі падіння Київстару

Коли у мережі Київстар стався масштабний збій у роботі, велика частина клієнтів найбільшого мобільного оператора країни перейшла до конкурентів. Багато – тимчасово, але оператори готові включитися у нову боротьбу за прихильність абонентів.

Відтак, судовий позов може стати ще однією лінією конкурентної боротьби. Разом з тим серед абонентів послуга "Збережи номер" має неабияку популярність, адже дозволяє не змінювати номер абонента та не сповіщати про це всі контакти в телефонній книзі.