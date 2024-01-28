Мобильные операторы устроят судебную волокиту

Компания "Vodafone Украина" предоставляет своим пользователям услугу "Сохрани номер". Она дает право пользователям сохранять номер мобильного телефона при переходе на другого мобильного оператора.

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Мобильный оператор lifecell убежден, что такая услуга противоречит законодательству и собирается отстаивать свою позицию перед фемидой. Соответствующее дело уже зарегистрировано в Хозяйственном суде города Киева.

По мнению юристов lifecell, услуга "Сохрани номер" – это не только нарушение действующего законодательства, но и нарушение права на предоставление электронных коммуникационных услуг и права на извлечение прибыли.

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lifecell и Vodafone выросли на фоне падения Киевстара

Когда в сети Киевстар произошел масштабный сбой в работе, Большая часть клиентов крупнейшего мобильного оператора страны перешла к конкурентам. Много– временно, но операторы готовы включиться в новую борьбу за приверженность абонентов.

Следовательно, судебный иск может стать еще одной линией конкурентной борьбы. Вместе с тем среди абонентов услуга "Сохрани номер" пользуется большой популярностью, ведь позволяет не менять номер абонента и не уведомлять об этом все контакты в телефонной книге.