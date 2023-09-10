Британський уряд змусив компанію Фрідмана продати інтернет-провайдера

Велика Британія більше не збирається миритися з російськими олігархами, які втекли з Росії. Тим паче давати їм заробляти гроші на своїй території.

Велика Британія продовжує боротися з впливом російських олігархів на своїй території. Зокрема, їх змушують позбуватися активів, але не в такий варварський спосіб, як це робить Росія.

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Фрідмана змусили продати компанію-провайдера

Інвестиційну компанію LetterOne Holdings, до пулу власників якої входять російські мільярдери Міхаіл Фрідман і Пьотр Авен, британський уряд змусив продати Upp. Ця фірма надавала послуги широкосмугового доступу до інтернету.

Новим власником провайдера повинен стати гігант Virgin Media O2. Цікаво, що умови угоди не розголошуються, але навіть якщо її оцінять у десятки мільйонів фунтів стерлінгів, але російські олігархи не отримають абсолютно нічого.

Як повідомили у британському уряді, пошук нових власників для Upp був справою національної безпеки. LetterOne російських олігархів стала власником Upp у 2021 році.

Оскільки щупальця росіян встигли дістатися багатьох сфер США та Європи, Велика Британія видала спеціальний закон, згідно з яким уряд набув право перевіряти угоди, укладені впродовж останніх 5 років, та скасовувати їх. Випадок з Upp став першим у рамках цього закону, коли мова йшла про російських олігархів.