Великобритания продолжает сражаться с влиянием русских олигархов на своей территории. В частности, их заставляют избавляться от активов, но не таким варварским способом, как это делает Россия.

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Фридмана заставили продать компанию-провайдера

Инвестиционную компанию LetterOne Holdings, в пул владельцев которой входят российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, британское правительство заставило продать Upp. Эта фирма предоставляла услуги широкополосного доступа в интернет.

Новым владельцем провайдера должен стать гигант Virgin Media O2. Интересно, что условия соглашения не разглашаются, но даже если его оценят в десятки миллионов фунтов стерлингов, но российские олигархи не получат ничего.

Как сообщили в британском правительстве, поиск новых владельцев для Upp был делом национальной безопасности. LetterOne российских олигархов стала собственником Upp в 2021 году.

Поскольку щупальца россиян успели добраться до многих сфер США и Европы, Великобритания издала специальный закон, согласно которому правительство получило право проверять соглашения, заключенные в течение последних 5 лет, и отменять их. Случай с Upp стал первым в рамках этого закона, когда речь шла о российских олигархах.