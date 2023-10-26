Країни "великої сімки" готові ввести ембарго на алмази з Росії. У Європі теж почали готувати фундамент для відповідного рішення.

Російські алмази таки заборонять

Країни G7 повідомили, що готові заборонити російські алмази вже зараз. Про своє рішення вони повинні оголосити до кінця жовтня.

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Як повідомив один з європейських дипломатів, тепер потрібне лише благословення G7, аби додати заборону російських алмазів до 12-го пакета санкцій. Інше джерело розповіло, що це має стати найбільш потужним ударом зі всього наступного санкційного пакета.

Канада та члени G7 співпрацюють з представниками промисловості та уряду щодо пропозицій, спрямованих на вирішення питань, пов’язаних із відстеженням та правозастосуванням,

– розповіли канадські представники.

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Раніше очікували, що G7 спочатку розгляне 4 можливі варіанти заборони російських алмазів. Самі обмеження планували вводити лише з 1 січня. Зокрема, щоб знайти рішення щодо відстеження алмазів з Росії, аби окупанти не могли використовувати треті країни для експорту цінних каменів.